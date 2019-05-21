Судмедэксперт, нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка, получил 10 месяцев исправительных работ

Щелковский городской суд признал виновным в халатности судмедэксперта Михаила Клейменова, который выявил алкоголь в крови погибшего при ДТП в Балашихе шестилетнего мальчика. Об этом ТАСС сообщил отец погибшего ребенка Роман Шимко.

Клейменов приговорен к 10 месяцам исправительных работ. При этом суд восстановил его в должности врача Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области.

Отец погибшего ребенка не согласен с решением суда и намерен его обжаловать. По его мнению, в деле об аварии имел место преступный сговор, а не халатность Клейменова, сообщает канал «360».

В апреле 2017 года во дворе подмосковного Железнодорожного (входит в Балашиху) автомобиль сбил шестилетнего мальчика. ДТП получило резонанс из-за того, что эксперт Михаил Клейменов нашел в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.

После повторной экспертизы СК заявил, что Клейменов загрязнил образцы крови мальчика, из-за чего в них началось «спиртовое брожение». Против эксперта возбудили дело о халатности, он был уволен. Суд начал рассматривать дело Клейменова в ноябре 2018 года. Отец погибшего мальчика потребовал от эксперта компенсацию в 10 миллионов рублей.

Ольга Алисова, сбившая мальчика в Балашихе, в ноябре 2017 года была признана виновной в ДТП и приговорена к трем годам колонии-поселения.