Суд приговорил к трем годам колонии-поселения женщину, сбившую мальчика в Балашихе

Обвинение просило суд отправить подсудимую на три года в колонию общего режима. Сама она просила приговорить ее к условному наказанию, чтобы дать ей возможность воспитывать дочь.

Железнодорожный суд Балашихи приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, которая сбила насмерть шестилетнего мальчика во дворе дома весной 2017 года. Ее признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).

23 апреля 2017 года Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего ребенка во дворе дома в подмосковном Железнодорожном (входит в Балашиху). Женщина была заключена под стражу в июле — после того, как, по утверждению СК, нарушила подписку о невыезде и не пришла на встречу со следователем.

О случившемся стало широко известно после того, как эксперты нашли в крови погибшего мальчика 2,7 промилле алкоголя — дозу, которую некоторые наркологи называли смертельной для ребенка его возраста.

В октябре СК объявил, что экспертиза была проведена с нарушениями — образец крови загрязнили «спиртообразующей микрофлорой». В отношении эксперта возбуждено дело о халатности. Повторная экспертиза следов алкоголя в крови шестилетнего ребенка не обнаружила.