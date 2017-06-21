Погибшего под колесами машины шестилетнего мальчика вновь признали сильно пьяным. Цепочка событий

Шестилетний мальчик, погибший под колесами машины в подмосковном Железнодорожном, был сильно пьян. Такой вывод судмедэкспертов лег в основу уголовного дела о халатности, но через несколько дней Следственный комитет объявил — в крови ребенка действительно обнаружили высокое содержание алкоголя. «Медуза» рассказывает, как развивается история с необъяснимыми результатами анализов после ДТП в Подмосковье.

23 апреля в Железнодорожном Ольга Алисова сбила шестилетнего мальчика во дворе жилого дома. Очевидцы рассказали, что Алисова говорила по телефону за рулем. В отношении Алисовой завели уголовное дело; сама она говорит, что не заметила, как мальчик выскочил под колеса.

↓

В июне отец погибшего мальчика Роман Шимко получил заключение экспертов: его сына признали сильно пьяным. В крови погибшего ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя — это, с учетом веса ребенка, соответствует 100 миллилитрам водки. Шимко также заявил, что уголовное дело против Алисовой намеренно затягивают, так как муж обвиняемой состоит в ОПГ. Например, по словам отца мальчика, камеры наблюдения рядом с местом ДТП внезапно перестали работать в день аварии.

↓

Из-за парадоксальных результатов анализов Следственный комитет возбудил новое дело — о халатности экспертов. Следователи пообещали также проверить действия полицейских, хотя МВД заявило, что формально эксперты ведомству не подчиняются. Проверкой случившегося занялась уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Сенатор Елена Мизулина назвала выводы экспертов «беспределом и абсурдом».

↓

Через пять дней Следственный комитет объявил, что эксперты не ошиблись. В крови ребенка действительно высокое содержание алкоголя. Теперь следователи намерены выяснить, что мальчик мог выпить перед ДТП. Отец ребенка после повторной экспертизы сказал, что его сыну «намеренно вкололи в печень» алкоголь. Что теперь будет с делом о халатности против экспертов, неизвестно.