Против экспертов, которые признали пьяным шестилетнего мальчика, возбуждено дело о халатности

Следственный комитет России
13:06, 16 июня 2017
Надежный источник

Следственный комитет возбудил дело по статье о халатности против судмедэкспертов, которые признали пьяным шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП. Отмечается, что экспертов уже допрашивают следователи.

В заключении экспертов говорилось, что в крови мальчика нашли 2,7 промилле алкоголя. По оценке наркологов, с таким содержанием алкоголя в организме ребенок находился бы в критическом состоянии.

Помимо этого прокуратура внесла представление главе ГУ МВД по Московской области Виктору Паукову, чтобы изъять у него уголовное дело о ДТП и передать Следственному комитету.

МВД, в свою очередь, сообщило, что судмедэксперты не подчиняются ведомству, поэтому обвинения в адрес полицейских о фальсификации результатов исследования беспочвенны.

Экспертиза тела мальчика была проведена в рамках уголовного дела против Ольги Алисовой, которая сбила его во дворе дома в Железнодорожном 23 апреля. Защита Алисовой утверждала, что мальчик сам выбежал на дорогу перед машиной.
По словам отца погибшего мальчика Романа Шимко, дело против Алисовой возбудили только через месяц после случившегося. Он предположил, что это связано с тем, что муж Алисовой состоит в ОПГ.
Проверку материалов дела начали 16 июня, после того, как об экспертизе написал «Лайф».

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