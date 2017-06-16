Против экспертов, которые признали пьяным шестилетнего мальчика, возбуждено дело о халатности

Следственный комитет возбудил дело по статье о халатности против судмедэкспертов, которые признали пьяным шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП. Отмечается, что экспертов уже допрашивают следователи.

В заключении экспертов говорилось, что в крови мальчика нашли 2,7 промилле алкоголя. По оценке наркологов, с таким содержанием алкоголя в организме ребенок находился бы в критическом состоянии.

Помимо этого прокуратура внесла представление главе ГУ МВД по Московской области Виктору Паукову, чтобы изъять у него уголовное дело о ДТП и передать Следственному комитету.

МВД, в свою очередь, сообщило, что судмедэксперты не подчиняются ведомству, поэтому обвинения в адрес полицейских о фальсификации результатов исследования беспочвенны.