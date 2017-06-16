Судмедэксперты признали пьяным шестилетнего мальчика, которого задавила машина. Главное

В подмосковном Железнодорожном МВД и Следственный комитет занялись проверкой уголовного дела, в котором эксперты признали пьяным шестилетнего мальчика, сбитого машиной. О деле стало известно почти через два месяца после происшествия. Отец погибшего мальчика связывает парадоксальные результаты экспертизы с тем, что муж виновницы ДТП — член преступной группировки. «Медуза» рассказывает, что известно об аварии в Железнодорожном.

Авария с наездом на ребенка произошла во дворе дома в Железнодорожном 23 апреля. По словам очевидцев, 31-летняя Ольга Алисова на легковушке Hyundai Solaris «мчалась» по двору дома 39 в микрорайоне Павлино, разговаривая по телефону. Она не просто сбила шестилетнего мальчика, но потом проехала еще около 10 метров. Сразу после ДТП Алисова вышла из машины и начала кому-то звонить.

Уголовное дело против Алисовой не возбуждали в течение месяца. 18 мая отец мальчика, офицер Росгвардии Роман Шимко пожаловался на это главе «Справедливой России» Сергею Миронову. Через неделю, 26 мая, Шимко вызвали в Следственный комитет и известили, что дело против Алисовой возбуждено по статье 264 УК (нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Задавленного насмерть женой члена ОПГ 6-летнего мальчика назвали пьяным. Ридус https://t.co/8NLLrfOpDt pic.twitter.com/UFV5IlzpUQ — Ридус (@RidusNews) June 15, 2017

Затем отцу сообщили, что его сын был сильно пьян, когда на него наехала машина. Заключение судмедэксперта Шимко получил 12 июня. В документе сказано, что в крови шестилетнего мальчика нашли 2,7 промилле алкоголя — такой результат обычно бывает у взрослого человека после бутылки водки. Нарколог Алексей Казанцев рассказал НТВ, что от такого количества спиртного ребенок должен был бы попасть в реанимацию. О парадоксальных результатах экспертизы написал «Лайф», после чего на ситуацию отреагировали представители следственных органов.

Роман Шимко связывает затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной ОПГ. Сама Алисова работает продавщицей в салоне сотовой связи. По информации НТВ, ее муж (имя не называется) сейчас «отбывает наказание в тюрьме». «Комсомольская правда» также отмечает, что Алисову представляет «известный адвокат, которая участвовала во многих громких делах».

В МВД уже объявили, что будет проведена повторная экспертиза. В частности, образцы, в которых нашли алкоголь, сравнят со следами на днище кузова автомобиля. Отец мальчика согласен на эксгумацию тела сына для повторных анализов. Региональное управление СК также пообещало проверить все материалы дела, так как «часть доказательств была уничтожена». Ольга Алисова пока находится под подпиской о невыезде.

Обновление. Днем 16 июня в Следственном комитете рассказали, что проверят не только материалы дела, но также действия полиции и экспертов.