«Интерфакс»: повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Подмосковье

Агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на неназванный источник, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Подмосковье.

«Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя», — сказал источник.

В сообщении «Интерфакса» говорится, что «сейчас специалисты выясняют, какой именно напиток и в каком количестве употреблял перед смертью ребенок».

Источник агентства также заявил, что необходимости в эксгумации тела погибшего мальчика нет. Вместе с тем окончательное решение по этому поводу еще не принято.