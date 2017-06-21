«Интерфакс»: повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Подмосковье

Интерфакс
11:39, 21 июня 2017
Требует подтверждения

Агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на неназванный источник, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Подмосковье.

«Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему, и в них присутствует значительное количество алкоголя», — сказал источник.

В сообщении «Интерфакса» говорится, что «сейчас специалисты выясняют, какой именно напиток и в каком количестве употреблял перед смертью ребенок».

Источник агентства также заявил, что необходимости в эксгумации тела погибшего мальчика нет. Вместе с тем окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Шестилетний мальчик погиб в ДТП в Подмосковье в конце апреля, но широко известно об этом стало в середине июня, когда отец ребенка получил результаты экспертизы. В заключении говорилось, что в крови мальчика нашли 2,7 промилле алкоголя — это соответствует состоянию сильного опьянения.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности против судмедэкспертов, подготовивших заключение.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться