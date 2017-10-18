СК: погибший в Балашихе ребенок не был пьян. Эксперт загрязнил образец крови «спиртообразующей микрофлорой»

Экспертиза крови шестилетнего мальчика, который 23 апреля был сбит насмерть в дворе своего дома и позже признан пьяным, была проведена с нарушениями, сообщили 18 октября в Следственном комитете.

Эксперт «произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения», пояснили в СК.

«Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле», — сказано в пресс-релизе.

Эксперту Михаилу Клейменову предъявлено обвинение в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ).

Проведенная по назначению СК новая экспертиза пришла к заключению, что ребенок был трезв и здоров. «Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида — маркера прижизненного употребления алкоголя», — рассказали в ведомстве.