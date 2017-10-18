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СК: погибший в Балашихе ребенок не был пьян. Эксперт загрязнил образец крови «спиртообразующей микрофлорой»

Следственный комитет России
13:47, 18 октября 2017
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Экспертиза крови шестилетнего мальчика, который 23 апреля был сбит насмерть в дворе своего дома и позже признан пьяным, была проведена с нарушениями, сообщили 18 октября в Следственном комитете.

Эксперт «произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения», пояснили в СК.

«Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле», — сказано в пресс-релизе.

Эксперту Михаилу Клейменову предъявлено обвинение в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ).

Проведенная по назначению СК новая экспертиза пришла к заключению, что ребенок был трезв и здоров. «Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида — маркера прижизненного употребления алкоголя», — рассказали в ведомстве.

В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было. Клейменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших.

Следственный комитет России
23 апреля 2017 года в подмосковном Железнодорожном (входит в город Балашиха) во дворе дома был сбит насмерть шестилетний мальчик. 
В июне отец ребенка получил результаты экспертизы, в которых утверждалось, что в его крови обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Наркологи называли эту дозу алкоголя практически смертельной для ребенка.
СК возбудил против экспертов дело о халатности, однако через несколько дней подтвердил, что образец крови принадлежит ребенку и что в нем найден этиловый спирт. Тогда в СК говорили, что «намерены установить обстоятельства прижизненного употребления ребенком алкоголя».
Сбившая ребенка Ольга Алисова была заключена под стражу в июле. До этого она находилась под подпиской о невыезде, но, по утверждению СК, нарушала ее и не приходила на встречи со следователями. 

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