Уволен эксперт, обнаруживший алкоголь в крови погибшего в Балашихе ребенка

Врач Михаил Клейменов, обнаруживший алкоголь в крови ребенка, погибшего в результате ДТП в Балашихе весной 2017 года, отстранен от должности. Об этом объявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом Клейменовым методики при отборе им образцов крови, следствие обратилось в суд с ходатайством об отстранении его от должности, которое в настоящее время уже удовлетворено», — сказала Петренко.