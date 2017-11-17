Уволен эксперт, обнаруживший алкоголь в крови погибшего в Балашихе ребенка
Врач Михаил Клейменов, обнаруживший алкоголь в крови ребенка, погибшего в результате ДТП в Балашихе весной 2017 года, отстранен от должности. Об этом объявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
«Несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом Клейменовым методики при отборе им образцов крови, следствие обратилось в суд с ходатайством об отстранении его от должности, которое в настоящее время уже удовлетворено», — сказала Петренко.
Михаил Клейменов проводил экспертизу крови шестилетнего мальчика, которого 23 апреля 2017 года в подмосковном Железнодорожном (входит в город Балашиха) во дворе дома насмерть сбила машина. В экспертном заключении говорилось, что в крови ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя.
После того, как дело о гибели ребенка в ДТП в Балашихе получило широкий резонанс, были проведены повторные экспертизы, которые следов алкоголя в крови мальчика не обнаружили.
В октябре Следственный комитет РФ объявил, что экспертиза крови погибшего мальчика была проведена с нарушениями — эксперт Михаил Клейменов загрязнил образец крови «спиртообразующей микрофлорой». В отношении Клейменова возбуждено дело о халатности.
Ольга Алисова, управлявшая автомобилем, сбившим ребенка, 15 ноября была приговорена к трем годам колонии-поселения.