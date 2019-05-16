Мария Мотузная потребовала миллион рублей компенсации за уголовное преследование по делу о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте». Об этом пишет глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Адвокат Мотузной Алексей Бушмаков подал соответствующий иск в Центральный районный суд Барнаула. Ответчиком по иску выступает Минфин РФ.

Уголовное дело против Марии Мотузной возбудили в 2018 году. Поводом для обвинений стало то, что девушка в 2015 году сохраняла к себе в альбомы «ВКонтакте» картинки — мемы на темы религии и мемы, в которых речь шла о чернокожих.

После того, как в октябре 2018 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о смягчении наказания по уголовной статье об экстремизме, суд вернул в прокуратуру дело Мотузной. Его закрыли в январе 2019-го — после принятия поправок Путина. Позже прокуратура извинилась перед Мотузной в связи с необоснованным уголовным преследованием; в документе ведомства отмечалось, что дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Принесение письменных извинений за необоснованное преследование предусматривает 136-я статья УПК РФ. В соответствии с этой статьей, преследуемый имеет право подать иск о компенсации морального вреда.