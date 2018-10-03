Президент предложил изменить статью 282 УК. Уголовная ответственность за репосты наступит лишь после повторного нарушения

В Госдуму поступил президентский законопроект о внесении изменений в статью 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по которой, в числе прочего, выносят приговоры за репосты.

Поправки предусматривают, что уголовная ответственность по части 1 статьи 282 УК будет наступать только в том случае, если речь идет о повторном нарушении, совершенном в течение года.

Первый раз виновных в возбуждении ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства будут привлекать к административной ответственности. Соответствующей статьей предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях.

Санкции по новой статье КоАП для граждан — штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.

оставлена без изменений.