Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что число уголовных дел об экстремизме в соцсетях за последние три года выросло в несколько раз, сообщает ТАСС.

«Дел немного в целом по России, в сравнении с другими категориями. Их чуть более 500, тем не менее, динамика роста очевидна», — сказал Лебедев. Еще два года назад, по его словам, было зарегистрировано «больше сотни» дел о возбуждении ненависти или вражды в интернете.