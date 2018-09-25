«Дел немного — чуть более 500». Глава Верховного суда отчитался о динамике роста уголовных дел за репосты
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что число уголовных дел об экстремизме в соцсетях за последние три года выросло в несколько раз, сообщает ТАСС.
«Дел немного в целом по России, в сравнении с другими категориями. Их чуть более 500, тем не менее, динамика роста очевидна», — сказал Лебедев. Еще два года назад, по его словам, было зарегистрировано «больше сотни» дел о возбуждении ненависти или вражды в интернете.
В последние годы в России выросло число уголовных дел об экстремизме. Если в 2011 году по «экстремистским» статьям УК РФ осудили 149 человек, то в 2017 году — 604. Причем осужденных больше, поскольку экстремизм может быть дополнительным обвинением по другим делам, говорил директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
За первое полугодие 2018 года, по данным МВД, возбуждено 762 дела об экстремизме, за весь 2017 год — 1521.
20 сентября Верховный суд принял постановление, в котором разъяснил свою позицию по поводу дел об экстремизме в интернете. Судьям, расследующим такие дела, рекомендовали учитывать контекст и характеристику аудитории.