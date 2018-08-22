Как остановить безумную охоту на «экстремистов» в интернете? Предложения Совета по правам человека

Полностью рекомендации Совета по правам человека при президенте можно прочитать тут.

Нужно убрать из Уголовного кодекса все, что позволяет преследовать людей за «экстремистские» высказывания. В уголовном порядке нужно наказывать только в том случае, если человек применил насилие или кому-то всерьез угрожал .

Первую часть надо перевести из УК в и подредактировать: убрать про «унижение достоинства» (для этого есть статья об оскорблении) и «социальные группы». Потому что «социальной группой» можно назвать кого угодно — атомщиков, «ватников», депутатов Госдумы.

«Оскорбление чувств верующих» тоже нужно переместить из УК в КоАП. Наказывать за демонстрацию запрещенной символики можно только в том случае, если это делается в целях пропаганды — надо это прописать прямо в статье.

Не надо наказывать за проступки, если человек совершил их давно — например, за посты, которым уже несколько лет.

Дела о публичных призывах к экстремизму и сепаратизму нужно забрать из ведения ФСБ и передать в Следственный комитет. Нельзя, чтобы любой прокурор мог просить суд признать материал экстремистским — этим должна заниматься только Генпрокуратура. Суды не могут рассматривать такие дела без ответчика. И они не должны признавать организации экстремистскими в закрытом режиме и не пригласив ее представителя.

Реестр экстремистских материалов надо просто отменить . И нужно что-то сделать со — иначе люди, которых обвинили из-за картинки во «ВКонтакте», страдают так же, как спонсоры терроризма.