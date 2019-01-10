Марию Мотузную исключили из «списка экстремистов» Росфинмониторинга

Марию Мотузную из Барнаула, обвинявшуюся в экстремизме из-за публикаций в соцсетях, исключили из «перечня террористов и экстремистов», который Росфинмониторинг.

Из списка также исключили барнаульца Андрея Шашерина, которого обвиняли в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих из-за мема про патриарха Кирилла.

«Это означает, что в отношении них уголовные дела по статье 282 прекращены», — заявил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Мария Мотузная была одной из нескольких жителей Алтайского края, которых в 2018 году обвинили в экстремизме из-за записей в соцсетях; ее дело было наиболее резонансным.

На фоне публикаций о Мотузной стало известно о множестве других аналогичных дел, после чего в России приняли закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК. После этого возбуждать дела по этой статье практически перестали.

В октябре дело Марии Мотузной было возвращено в прокуратуру. Сама она покинула Россию. В декабре сообщалось, что дело «вернули на дополнительное расследование».