Суд отправил на психиатрическую экспертизу в стационар жителя Барнаула, обвиняемого в экстремизме за мем с патриархом

Алтайский краевой суд отправил на психиатрическую экспертизу в стационар жителя Барнаула Андрея Шашерина, обвиняемого в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующего за опубликованный в ВК .

Как рассказал «Медиазоне» сам Шашерин, он безуспешно пытался оспорить соответствующее решение Ленинского районного суда Барнаула, принятое в июне. Экспертиза, которая должна пройти в Алтайской краевой психиатрической больнице, займет до 30 дней.

По словам Шашерина, суд не принял во внимание экспертизу, свидетельствующую о его вменяемости, а также отказался, несмотря на его ходатайство, провести заседание в открытом режиме — под предлогом «врачебной тайны».

Как писал «Дождь», Ленинский районный суд Барнаула назначил Шашерину психолого-психиатрическую экспертизу на основании того, что он «утаивал» свои переживания и заявлял на суде «нелепые ходатайства».