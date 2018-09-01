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Суд отправил на психиатрическую экспертизу в стационар жителя Барнаула, обвиняемого в экстремизме за мем с патриархом

Медиазона
14:08, 1 сентября 2018
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Алтайский краевой суд отправил на психиатрическую экспертизу в стационар жителя Барнаула Андрея Шашерина, обвиняемого в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующего за опубликованный в ВК мем про патриарха Кирилла

Как рассказал «Медиазоне» сам Шашерин, он безуспешно пытался оспорить соответствующее решение Ленинского районного суда Барнаула, принятое в июне. Экспертиза, которая должна пройти в Алтайской краевой психиатрической больнице, займет до 30 дней.

По словам Шашерина, суд не принял во внимание экспертизу, свидетельствующую о его вменяемости, а также отказался, несмотря на его ходатайство, провести заседание в открытом режиме — под предлогом «врачебной тайны».

Как писал «Дождь», Ленинский районный суд Барнаула назначил Шашерину психолого-психиатрическую экспертизу на основании того, что он «утаивал» свои переживания и заявлял на суде «нелепые ходатайства».

«Судья сослалась на врачебную тайну. Но эта врачебная тайна касается только меня. Мне никто никогда не ставил никакого диагноза, поэтому я требовал открытого заседания», — сказал обвиняемый.

Медиазона
Летом 2018 года в Алтайском крае завели сразу несколько уголовных дел об экстремизме из-за постов в «ВКонтакте». Помимо 38-летнего Андрея Шашерина обвиняемыми стали 23-летняя Мария Мотузная (за шутки про религию и темнокожих), 19-летний Даниил Маркин (за картинки с Джоном Сноу на религиозные темы) и 33-летний Антон Ангел (за «признаки враждебного отношения» к евреям в публикациях).

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