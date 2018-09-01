Суд отправил на психиатрическую экспертизу в стационар жителя Барнаула, обвиняемого в экстремизме за мем с патриархом
Алтайский краевой суд отправил на психиатрическую экспертизу в стационар жителя Барнаула Андрея Шашерина, обвиняемого в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующего за опубликованный в ВК мем про патриарха Кирилла.
Как рассказал «Медиазоне» сам Шашерин, он безуспешно пытался оспорить соответствующее решение Ленинского районного суда Барнаула, принятое в июне. Экспертиза, которая должна пройти в Алтайской краевой психиатрической больнице, займет до 30 дней.
По словам Шашерина, суд не принял во внимание экспертизу, свидетельствующую о его вменяемости, а также отказался, несмотря на его ходатайство, провести заседание в открытом режиме — под предлогом «врачебной тайны».
Как писал «Дождь», Ленинский районный суд Барнаула назначил Шашерину психолого-психиатрическую экспертизу на основании того, что он «утаивал» свои переживания и заявлял на суде «нелепые ходатайства».
«Судья сослалась на врачебную тайну. Но эта врачебная тайна касается только меня. Мне никто никогда не ставил никакого диагноза, поэтому я требовал открытого заседания», — сказал обвиняемый.