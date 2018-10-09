Суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, обвиненной в экстремизме из-за мемов в ВК

В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за публикации картинок во «ВКонтакте».

О возвращении дела в прокуратуру «в связи с новыми обстоятельствами» ходатайствовали и адвокаты Мотузной, и прокуратура. Защита указывала на необходимость изучить мотивы и умысел Мотузной, а также проанализировать, были ли какие-либо последствия от ее действий, пишет «Медиазона».

По мнению адвоката Алексея Бушмакова, дело об экстремизме будет закрыто после изучения «новых обстоятельств». Срок давности по обвинению в оскорблении чувств верующих истекает 15 октября.