Суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, обвиненной в экстремизме из-за мемов в ВК
В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за публикации картинок во «ВКонтакте».
О возвращении дела в прокуратуру «в связи с новыми обстоятельствами» ходатайствовали и адвокаты Мотузной, и прокуратура. Защита указывала на необходимость изучить мотивы и умысел Мотузной, а также проанализировать, были ли какие-либо последствия от ее действий, пишет «Медиазона».
По мнению адвоката Алексея Бушмакова, дело об экстремизме будет закрыто после изучения «новых обстоятельств». Срок давности по обвинению в оскорблении чувств верующих истекает 15 октября.
В сентябре Верховный суд России предписал судам оценивать значимость преступления в делах об экстремизме в интернете, анализируя в том числе размер, состав аудитории и влияние на нее информации. После этого несколько дел об экстремизме за мемы было прекращено.
3 октября Владимир Путин внес в Госдуму два законопроекта, смягчающие статью 282 УК РФ. В частности, президент предложил привлекать за это преступление к административной ответственности, если нарушение совершено впервые за год.