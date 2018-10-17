Мария Мотузная уехала из России
Мария Мотузная из Барнаула, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок «ВКонтакте», уехала из России. Эту информацию подтвердил «Медузе» ее адвокат Алексей Бушмаков.
Мотузная опубликовала в твиттере фотографию из Киева и подписью «Всем спасибо, Россия, прощай)».
Сегодня я дико устала после перелетов и ночи без сна— Frolová (@La72La) October 17, 2018
Я выключаю телефон и сплю!
Всем отвечу завтра, журналисты все завтра!
Пожалуйста, я правда без сил
9 октября суд вернул дело Марии Мотузной в прокуратуру. Этому предшествовало внесение в Госдуму президентского законопроекта о декриминализации первой публикации «экстремистских картинок». Ее защита говорила, что ожидает прекращения уголовного дела.