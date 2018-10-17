Мария Мотузная уехала из России

Мария Мотузная из Барнаула, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок «ВКонтакте», уехала из России. Эту информацию подтвердил «Медузе» ее адвокат Алексей Бушмаков.

Мотузная опубликовала в твиттере фотографию из Киева и подписью «Всем спасибо, Россия, прощай)».