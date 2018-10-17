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Мария Мотузная уехала из России

Meduza
15:50, 17 октября 2018
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Мария Мотузная из Барнаула, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок «ВКонтакте», уехала из России. Эту информацию подтвердил «Медузе» ее адвокат Алексей Бушмаков.

Мотузная опубликовала в твиттере фотографию из Киева и подписью «Всем спасибо, Россия, прощай)».

9 октября суд вернул дело Марии Мотузной в прокуратуру. Этому предшествовало внесение в Госдуму президентского законопроекта о декриминализации первой публикации «экстремистских картинок». Ее защита говорила, что ожидает прекращения уголовного дела.

Дело Марии Мотузной

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