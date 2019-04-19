«Роснефть» пообещала добиться запрета Reuters в России

Компания «Роснефть» назвала «откровенной ложью» информацию агентства Reuters о том, что компания продавать нефть в обход санкций.

В заявлении «Роснефти» сказано, что Reuters распространяет дезинформацию, легализует слухи и «выдумывает информационные поводы», чтобы нанести ущерб России.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении Венесуэлы после того, как в январе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. США поддержали Гуайдо, Россия, в свою очередь, выступила в поддержку президента Николаса Мадуро.

Ранее власти США обвинили «Роснефть» в том, что компания продолжает покупать нефть у Венесуэлы, что нарушает введенные санкции. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что запрет на покупку нефти у Венесуэлы «противоречит международному праву».

«Роснефть» — один из крупнейших инвесторов в нефтегазовый сектор Венесуэлы. По данным Reuters, компания вложила в экономику страны около девяти миллиардов долларов. В «Роснефти» такую оценку объема инвестиций отрицают.