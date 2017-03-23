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РБК замазало в статье про «Роснефть» заголовок и два абзаца по решению суда

РБК
09:30, 23 марта 2017
Надежный источник

РБК выполнило решение Девятого арбитражного апелляционного суда по иску «Роснефти», который обязал редакцию опровергнуть информацию, не соответствующую действительности.

Суд признал такой информацией заголовок, лид и один из абзацев статьи от 11 марта 2016 года. Теперь упомянутые фрагменты этой статьи на сайте РБК вымараны.

Скриншот статьи РБК

В удаленном тексте говорилось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил правительство ограничить права покупателей акций госкомпании, чтобы британская BP не получила блокирующий пакет. Полное содержание удаленных фрагментов РБК перенесло в конец статьи, где говорится о решении суда.

В соответствии с решением суда эти утверждения удалены из текста статьи. Там же опубликован и текст опровержения.

РБК
1 марта 2017 года апелляционный суд подтвердил решение по иску «Роснефти», обязав РБК опровергнуть свою публикацию. При этом суд отменил решение первой инстанции о денежной компенсации в размере 390 тысяч рублей.
«Роснефть» в своем иске требовало с РБК три миллиарда рублей, в такую сумму компания оценила ущерб своей деловой репутации.

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