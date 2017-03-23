РБК замазало в статье про «Роснефть» заголовок и два абзаца по решению суда

РБК выполнило решение Девятого арбитражного апелляционного суда по иску «Роснефти», который обязал редакцию опровергнуть информацию, не соответствующую действительности.

Суд признал такой информацией заголовок, лид и один из абзацев статьи от 11 марта 2016 года. Теперь упомянутые фрагменты этой статьи на сайте РБК вымараны.

Скриншот статьи РБК

В удаленном тексте говорилось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил правительство ограничить права покупателей акций госкомпании, чтобы британская BP не получила блокирующий пакет. Полное содержание удаленных фрагментов РБК перенесло в конец статьи, где говорится о решении суда.