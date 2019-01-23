Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Его официально признал Трамп

Лидер оппозиционной Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, сообщает Associated Press.

Президент США Дональд Трамп признал его легитимным руководителем Венесуэлы. Полномочия Гуайдо также признал генсек Организации американских государств Луис Альмагро; в его поддержку высказались лидеры Бразилии, Колумбии и ряда других стран.

В среду по призыву Гуайдо в Венесуэле начались массовые выступления против президента Николаса Мадуро; по предварительным данным, в ходе протестов погибли по меньшей мере четыре человека.

В январе 2019 года Николас Мадуро во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы, где много лет продолжается тяжелейший экономический кризис. Результаты президентских выборов отказались признать большинство стран Запада и Южной Америки.

Хуан Гуайдо назвал Мадуро узурпатором и заявил, что готов временно взять на себя президентские полномочия (конституция предусматривает это в случае невозможности исполнения обязанностей президентом).