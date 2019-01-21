В Венесуэле арестовали группу военных, попытавшихся устроить мятеж в Каракасе

Министерство обороны Венесуэлы заявило об аресте группы военнослужащих Национальной гвардии, попытавшихся поднять восстание в Каракасе.

По информации министерства обороны, ночью 21 января группа военных Национальной гвардии захватила оружие и взяла в заложники четырех человек. Вскоре мятежники были окружены верными властям частями в районе Каракаса Сан-Хосе-де-Котиса и сдались без боя.

Как сообщает издание Infobae, мятежники опубликовали в соцсетях несколько видео, в которых заявили, что выступают против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и призвали население поддержать их. В Сан-Хосе-де-Котиса началась демонстрация в их поддержку, но ее участников разогнали власти, пишет El Nacional.

10 января Николас Мадуро во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы. Парламент страны, большинство в котором принадлежит оппозиции и который не признал результаты выборов, объявил Мадуро узурпатором. О непризнании его нового президентского срока также заявили США и ряд стран Латинской Америки.