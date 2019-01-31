«Новая газета»: Россия помогла продать золото Венесуэлы, чтобы помочь президенту Мадуро

Грузовой Boeing российской авиакомпании «Ерофей» «Ерофей»

«Новая газета» 31 января сообщила, что Россия, возможно, помогает продать свой золотой запас — якобы именно для этого грузовой Boeing 757 российской авиакомпании «Ерофей» совершил два перелета из Москвы в Каракас через Дубай 18-19 и 30 января.

По утверждению местных источников газеты, в аэропорту Дубая самолет встречали «инкассаторские броневики» Центробанка ОАЭ. «Из самолета было выгружено золото, а загружены контейнеры с наличными долларами», — пишет издание. «Новая газета» также выяснила, что в российских хранилищах якобы находились примерно 30 тонн венесуэльского золота общей стоимостью около 1,2 миллиарда долларов. Как раз 30 января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении на развитие страны миллиарда евро.

Данные о самолете «Ерофея» с сайта Flightradar24.

Центробанк России опроверг выводы «Новой газеты» — глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что информация о хранении в России венесуэльского золота не соответствует действительности. Источники издания The Bell, близкие к финансово-экономическому блоку, выразили сомнение в том, что Россия могла хранить золото Венесуэлы.

29 января появилась информация, что Россия, напротив, может вывезти из Венесуэлы 20 тонн золота — об этом заявил депутат оппозиционного парламента Хосе Гэрра. Якобы именно с этой целью в Каракас прибыл другой российский самолет, Boeing 777. Агентство Bloomberg отмечает, что, хотя Гэрра и не привел доказательств своих утверждений, в прошлом он был экономистом в Центробанке Венесуэлы и поддерживает связь с бывшими коллегами. Кроме того, другой источник Bloomberg подтвердил, что 20 тонн золота (около 20% золотых запасов страны) были «отложены для отгрузки» в местном ЦБ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него «нет такой информации», и призвал «аккуратно относиться к разным „уткам“».

США 29 января предоставили венесуэльской оппозиции доступ к активам страны в американских банках. Банк Англии отказался выдать Венесуэле золота на 1,2 миллиарда долларов, находящиеся у него на хранении. Как пишет Bloomberg, это произошло после обращения со стороны США, попросивших «отрезать» режим Николаса Мадуро от активов Венесуэлы за рубежом.