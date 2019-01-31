Перейти к материалам
новости

«Новая газета»: Россия помогла продать золото Венесуэлы, чтобы помочь президенту Мадуро

Meduza
Грузовой Boeing российской авиакомпании «Ерофей»
Грузовой Boeing российской авиакомпании «Ерофей»
«Ерофей»

«Новая газета» 31 января сообщила, что Россия, возможно, помогает Венесуэле продать свой золотой запас — якобы именно для этого грузовой Boeing 757 российской авиакомпании «Ерофей» совершил два перелета из Москвы в Каракас через Дубай 18-19 и 30 января.

По утверждению местных источников газеты, в аэропорту Дубая самолет встречали «инкассаторские броневики» Центробанка ОАЭ. «Из самолета было выгружено золото, а загружены контейнеры с наличными долларами», — пишет издание. «Новая газета» также выяснила, что в российских хранилищах якобы находились примерно 30 тонн венесуэльского золота общей стоимостью около 1,2 миллиарда долларов. Как раз 30 января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении на развитие страны миллиарда евро.

Данные о самолете «Ерофея» с сайта Flightradar24.

Центробанк России опроверг выводы «Новой газеты» — глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что информация о хранении в России венесуэльского золота не соответствует действительности. Источники издания The Bell, близкие к финансово-экономическому блоку, выразили сомнение в том, что Россия могла хранить золото Венесуэлы.

29 января появилась информация, что Россия, напротив, может вывезти из Венесуэлы 20 тонн золота — об этом заявил депутат оппозиционного парламента Хосе Гэрра. Якобы именно с этой целью в Каракас прибыл другой российский самолет, Boeing 777. Агентство Bloomberg отмечает, что, хотя Гэрра и не привел доказательств своих утверждений, в прошлом он был экономистом в Центробанке Венесуэлы и поддерживает связь с бывшими коллегами. Кроме того, другой источник Bloomberg подтвердил, что 20 тонн золота (около 20% золотых запасов страны) были «отложены для отгрузки» в местном ЦБ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него «нет такой информации», и призвал «аккуратно относиться к разным „уткам“».

США 29 января предоставили венесуэльской оппозиции доступ к активам страны в американских банках. Банк Англии отказался выдать Венесуэле золота на 1,2 миллиарда долларов, находящиеся у него на хранении. Как пишет Bloomberg, это произошло после обращения со стороны США, попросивших «отрезать» режим Николаса Мадуро от активов Венесуэлы за рубежом.

Читайте также