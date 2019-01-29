США предоставили самопровозглашенному президенту Венесуэлы доступ к активам страны в американских банках
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Госсекретарь США Марк Помпео подтвердил право спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать средства на счетах страны в американских банках.
Соответствующее распоряжение, опубликованное Госдепартаментом 29 января, было подписано Помпео за четыре дня до этого.
В соответствии с Законом о федеральном резерве США право распоряжаться деньгами, размещенными в американских банках от имени какой-либо страны имеет ее легитимный представитель, официально признанный таковым Госдепартаментом США.
Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента 23 января. США практически сразу признали его легитимным главой государства.