Джон Болтон на пресс-конференции, посвященной введению санкций против Венесуэлы Jim Young / Reuters / Scanpix / LETA

Вечером 28 января США объявили о введении санкций против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. На созванную по этому поводу пресс-конференцию советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон пришел с открытым блокнотом. Журналисты заметили, что в нем было написано: «Афганистан — приветствуем » и «5000 солдат в Колумбию».

Jim Young / Reuters / Scanpix / LETA

Колумбия — один из главных партнеров США в Южной Америке — имеет с Венесуэлой общую границу. Крупнейшие СМИ немедленно начали рассуждать о том, что Вашингтон рассматривает возможность вооруженного вмешательства во внутриполитический .

В Белом доме не стали прямо опровергать эти предположения — представитель администрации в ответ на просьбу о комментарии лишь коротко сказал: «Как раньше говорил президент, все варианты рассматриваются». Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн официально заявил, что «мы в Пентагоне внимательно следим за ситуацией».

В то же время источник в Пентагоне рассказал журналистам, что министерство не ведет никакой подготовки к отправке войск в Южную Америку. Он также напомнил, что в Колумбии на постоянной основе находится американский контингент, численность которого составляет несколько сотен человек.

В министерстве иностранных дел Колумбии отметили, что готовы обсуждать взаимодействие с США по любым вопросам, но о планах отправки войск ничего не знают. «Колумбия не знает причин появления этих записей и не осведомлена об их истинном значении», — заявил министр иностранных дел страны Карлос Холмс Трухильо Гарсия.