США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA

Минфин США объявил о введении санкций против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA и заморозке активов этой компании на сумму 7 миллиардов долларов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин отметил, что санкции будут сняты в случае передачи власти в стране временному президенту или проведения демократических выборов.

PDVSA — полностью государственная компания. Ее доходы составляют значительную часть поступлений в бюджет Венесуэлы.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо несколько дней назад объявил себя президентом страны. США практически сразу же признали его легитимным временным главой Венесуэлы.