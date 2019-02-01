Reuters: Венесуэла продаст 29 тонн золота ОАЭ

Венесуэла в феврале 2019 года планирует продать 29 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

В ближайшие дни в ОАЭ будут отправлены 15 тонн золота.

По словам источника, слухи о причастности к продаже венесуэльского золота российских самолетов, летавших в Венесуэлу в последние дни, не соответствуют действительности.

31 января «Новая газета» писала, что один из этих самолетов прилетел в Каракас через Дубай, где его якобы встречала инкассаторская служба центробанка ОАЭ. Издание предполагало, что так было продано венесуэльское золото, якобы хранившееся в России. В ЦБ РФ хранение золота Венесуэлы опровергли.