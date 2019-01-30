Венесуэльский оппозиционер заявил о попытке вывезти из Каракаса в Россию 20 тонн золота. Кремль назвал это «уткой»

Депутат венесуэльского парламента Хосе Гуэрра заявил, что ему стало известно о планах Центробанка вывезти из страны 20 тонн золота. Сообщение Гуэрры репостнул официальный твиттер парламента.

Гуэрра, пишет Bloomberg, предположил, что золото должно покинуть страну на борту прилетевшего в Каракас самолета Boeing 777, принадлежащего российской авиакомпании Nordwind.

Министр финансов Венесуэлы заявил, что никакие российские самолеты в аэропорт столицы страны не прилетали. Получить комментарии в Nordwind агентству не удалось.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о венесуэльском золоте, призвал «аккуратно относиться к разным уткам и так далее».

По оценкам Bloomberg, 20 тонн золота — примерно 20% золотых резервов Венесуэлы. Стоимость такой партии драгоценного метала — около 840 миллионов долларов.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. США объявили его легитимным главой государства, такую же позицию занял и ряд других стран. Россия полностью поддержала Мадуро.

29 января стало известно, что США предоставили Гуайдо право контролировать активы Венесуэлы в американских банках. По данным Bloomberg, вслед за США в доступе к активам правительству Мадуро отказала Великобритания.