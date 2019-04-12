Подростка, подозреваемого в поджоге деревянной церкви XVIII века в Карелии, отправили на лечение

Подросток, подозреваемый в поджоге деревянной церкви в карельской Кондопоге, помещен в спецучреждение для оказания медицинской помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева.

«Подросток прошел медэкспертизу, на которую был направлен. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь, которая есть у него по показаниям. Как давно он находится в спецучреждении, какого вида помощь получает — эта информация конфиденциальная», — сказал Сараев.

По его словам, подросток проходил экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, пишет РИА Новости.

На экспертизу подростка в сентябре 2018 года отправил Петрозаводский городской суд. В управлении Следственного комитета по Карелии РИА Новости заявили, что следствие в отношении юноши продолжается.

Деревянная церковь в Кондопоге, построенная в XVIII веке, сгорела в августе 2018 года. По оценке Минкульта, на ее восстановление потребуется 100 миллионов рублей.

В поджоге церкви заподозрили подростка, которому на тот момент было 15 лет. По информации СМИ, против него возбудили два уголовных дела. По неофициальным данным, юноша имеет психические отклонения. Также сообщалось, что он причисляет себя к сатанистам.