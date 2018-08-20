Восстановление сгоревшей в Карелии церкви оценили в 100 миллионов рублей
На восстановление деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы, сгоревшей в Кондопоге в начале августа, потребуется около 100 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Министерства культуры.
В ведомстве подчеркивают, что это предварительная оценка. Точную сумму можно будет назвать после разработки проектно-сметной документации, которая обойдется в 10 миллионов рублей.
По оценкам специалистов Минкульта, на месте сгоревшей церкви сохранилось лишь 10% сруба, остальные конструкции полностью утрачены.
Деревянная церковь в карельском городе Кондопога сгорела 10 августа. Следователи подозревают в поджоге 15-летнего подростка, на него заведено уголовное дело. Сейчас он находится в центре временного содержания несовершеннолетних.