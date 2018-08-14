На 15-летнего подозреваемого в поджоге церкви в Карелии завели второе дело

Следственный комитет России возбудил второе уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, которого подозревают в в Кондопоге в Карелии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Дело завели по второй части статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога), максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы. Представитель СК по Карелии Ольга Голубено в беседе с ТАСС не стала комментировать эти сведения, отметив лишь, что «возбуждено несколько дел».

После пожара в церкви следствие возбудило дело по статье 243 УК РФ (уничтожение объектов культурного наследия народов РФ). Ответственность по этой статье наступает с 16 лет, в то время как по статье 167 УК РФ, по которой завели второе дело, она наступает с 14 лет.