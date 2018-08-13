В поджоге деревянной церкви XVIII века в Карелии заподозрили 15-летнего школьника

Школьника подозревают в поджоге в карельской Кондопоге, сообщили ТАСС и РИА Новости, ссылаясь на анонимные источники в правоохранительных органах.

В поджоге подозревают подростка с психическими отклонениями, который «хотел прославиться на весь мир», утверждает источник ТАСС. Церковь поджег школьник, который причисляет себя к сатанистам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Якобы церковь ему просто не понравилась», — рассказал собеседник агентства.

«Комсомольская правда» сообщила со ссылкой на местных жителей, что поджог устроил подросток, приехавший в Карелию к бабушке. Издание также называет школьника сатанистом. Человек, охранявший место пожара, рассказал, что поджигатель использовал пять литров бензина. Эти сведения также не подтверждены.

Обновлено: СК подтвердил, что в поджоге подозревают 15-летнего школьника. Он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток. Подозреваемого направят на судебную психолого-психиатрическую экспертизу.