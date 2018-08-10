В Кондопоге сгорела деревянная церковь XVIII века
В Кондопоге утром 10 августа сгорела деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в XVIII веке. По сообщению регионального управления МЧС, «церковь сгорела полностью», передает «Интерфакс».
По одной из версий, причиной возгорания могло стать «неосторожное обращение с огнем со стороны туристов», заявили в управлении по охране объектов культурного наследия Карелии.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1774 году в Кондопоге, на берегу Онежского озера. Согласно региональному центру по охране объектов культурного наследия, здание было «выдающимся памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы». Внутри церкви, согласно описанию, был иконостас с иконами XVIII-XIX веков.