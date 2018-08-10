В Кондопоге сгорела деревянная церковь XVIII века

В Кондопоге утром 10 августа сгорела деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в XVIII веке. По сообщению регионального управления МЧС, «церковь сгорела полностью», передает «Интерфакс».

Юлия Бабкина / Фотобанк Лори

По одной из версий, причиной возгорания могло стать «неосторожное обращение с огнем со стороны туристов», заявили в управлении по охране объектов культурного наследия Карелии.