СК возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего церковь в Кондопоге
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего утром 10 августа деревянную церковь XVIII века в карельской Кондопоге.
Дело возбуждено по статье «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ» (часть 1 статьи 243 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.
Есть ли в деле подозреваемые, не сообщается. Ранее в региональном управлении по охране объектов культурного наследия говорили, что одна из версий пожара — «неосторожное обращение с огнем со стороны туристов».
В Кондопоге сгорела уникальная церковь
В Карелии сгорела Успенская церковь, построенная в 1774 году.Опубликовано Meduza Пятница, 10 августа 2018 г.