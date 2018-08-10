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СК возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего церковь в Кондопоге

Интерфакс
16:07, 10 августа 2018
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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего утром 10 августа деревянную церковь XVIII века в карельской Кондопоге. 

Дело возбуждено по статье «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ» (часть 1 статьи 243 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.

Есть ли в деле подозреваемые, не сообщается. Ранее в региональном управлении по охране объектов культурного наследия говорили, что одна из версий пожара — «неосторожное обращение с огнем со стороны туристов».

В Кондопоге сгорела уникальная церковь

В Карелии сгорела Успенская церковь, построенная в 1774 году.

Опубликовано Meduza Пятница, 10 августа 2018 г.
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