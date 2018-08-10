СК возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего церковь в Кондопоге

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего утром 10 августа в карельской Кондопоге.

Дело возбуждено по статье «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ» (часть 1 статьи 243 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.

Есть ли в деле подозреваемые, не сообщается. Ранее в региональном управлении по охране объектов культурного наследия говорили, что одна из версий пожара — «неосторожное обращение с огнем со стороны туристов».