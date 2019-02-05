«Это катастрофа». The Wall Street Journal сообщила о падении нефтяного экспорта Венесуэлы на фоне санкций США

Экспорт венесуэльской нефти снизился на фоне санкций США против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в стране добывается менее миллиона баррелей нефти в день; по сравнению с декабрем спад составил 10%. Правительству Николаса Мадуро все труднее найти покупателей нефти, продажа которой составляет единственный реальный источник дохода страны. Вместо поставок на внешние рынки сырье поступает во внутренние хранилища, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, в последнюю неделю танкеры ряда компаний приостановили транспортировку венесуэльской нефти из-за проблем с оплатой. «Это абсолютная катастрофа. Не осталось почти никакой возможности транспортировать нефть», — заявил лидер венесуэльского профсоюза нефтяников Луис Эрнандес.

Кроме того, на нефтедобычу в стране негативно влияет недостаток рабочей силы, возникший из-за гиперинфляции и задержки зарплат, и нехватка импортируемых нефтепродуктов, которые нужны для разбавления тяжелой венесуэльской нефти.

29 января Минфин США ввел санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Это произошло вскоре после того, как спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. США практически сразу же признали его легитимным временным главой Венесуэлы. Также Гуайдо поддержали большинство стран Латинской Америки и ряд стран Европы.