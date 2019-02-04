Европейские страны признали Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Португалия, Франция и Швеция признали спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

Ранее европейские страны пообещали признать Гуайдо президентом, если Николас Мадуро сам не назначит перевыборы главы государства. При этом Евросоюз не смог принять общее заявление о признании Гуайдо, как обещал, потому что Италия и ряд других стран наложили на него вето.

Обновление. О поддержке Гуайдо также объявила Латвия.

23 января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, его сразу признали США и большинство стран Латинской Америки. Россия и Китай поддерживают президента Николаса Мадуро.