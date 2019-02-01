Похищенную картину Куинджи вновь выставили в Третьяковке. Из музея уволили смотрителя

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую ранее украли из Третьяковской галереи, вновь выставлена для обозрения в музее.

Картина теперь висит на новом месте, которое лучше просматривается с камер видеонаблюдения, сообщает «Интерфакс». Полотно помещено под специальное защитное стекло и сигнализацию.

Картина будет находиться в Третьяковке до завершения выставки Куинджи 17 февраля, а затем вернется в экспозицию Русского музея в Петербурге.

Обновлено. В пресс-службе Третьяковки сообщили об увольнении смотрителя музея, которая работала в выставочном зале в момент кражи картины Куинджи.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена из Инженерного корпуса Третьяковской галереи вечером 27 января. Преступник снял полотно со стены на глазах у посетителей и беспрепятственно вынес его из здания.

Подозреваемого, 32-летнего Дениса Чуприкова, задержали вместе с картиной уже утром 28 января. Сперва он говорил, что не совершал преступление, но позднее заявил, что решил украсть картину, чтобы расплатиться с долгами. Сама картина получила лишь незначительные повреждения.