Британский парламент проголосовал против отсрочки «Брекзита»

В парламенте Великобритании прошло голосование по семи поправкам к соглашению по «Брекзиту», сообщает BBC.

Депутаты отклонили поправку, позволяющую отложить выход из Евросоюза на девять месяцев, если парламент не одобрит соглашение по «Брекзиту» до 26 февраля. При этом была принята поправка, которая запрещает выход из ЕС без сделки с Брюсселем.

Также парламент проголосовал за исключение из соглашения по «Брекзиту» об особом таможенно-пограничном режиме в Северной Ирландии. Депутаты выступили за выработку альтернативных договоренностей на этот счет. Эта поправка была одной из самых важных на голосовании, отмечает BBC.

15 января британский парламент отказался одобрить соглашение о выходе из Евросоюза, предложенное Терезой Мэй. После этого оппозиция вынесла на голосование вопрос о вотуме недоверии правительству, но депутаты его не поддержали.

21 января Тереза Мэй представила парламенту альтернативный вариант соглашения по «Брекзиту», но депутаты заявили, что он мало чем отличается от первоначального, и разработали свои поправки.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.