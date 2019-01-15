Британский парламент проголосовал против плана Терезы Мэй по «Брекзиту». Оппозиция поставила вопрос о недоверии правительству

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против соглашения о выходе из Евросоюза, предложенного правительством Терезы Мэй.

Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, за — 202.

После голосования Тереза Мэй заявила, что, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги, хочет убедиться, что пользуется доверием парламента. После этого лидер оппозиции Джереми Корбин сказал, что просит устроить на следующий день голосование о недоверии правительству.

Корбин также отметил, что это крупнейшее поражение правительства в парламенте с 1920-х годов.

Сторонники «жесткого Брекзита» критикуют план Терезы Мэй за сохранение слишком большого, по их мнению, влияния Евросоюза. Против соглашения выступают и те, кто требует проведения нового референдума о «Брекзите». Лидер оппозиции Джереми Корбин призвал провести новые выборы, чтобы условия выхода из ЕС согласовывало уже другое правительство.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. В ЕС неофициально допускали, что при необходимости могут дать Лондону отсрочку до июля.