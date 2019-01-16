Согласованный с Евросоюзом план «Брекзита» потерпел сокрушительное поражение в британском парламенте. Терезе Мэй предстоит вотум недоверия

Палата общин проголосовала против соглашения о «Брекзите», предложенного правительством Терезы Мэй. Перевес составил 230 голосов — 432 выступили против, 202 поддержали сделку. Лидер лейбористской оппозиции Джереми Корбин заявил, что это крупнейшее поражение правительства в парламенте с 1920-х годов.

Против сделки проголосовали как оппозиция, так и однопартийцы Мэй из Консервативной партии — таких оказалось 118 человек. Против соглашения выступили сторонники «жесткого Брекзита», которые считают, что оно сохраняет за Евросоюзом слишком много влияния, Шотландская национальная партия, требующая сохранения единого рынка и таможенного пространства с ЕС, а также сторонники прочих вариантов «Брекзита» и проведения нового референдума. Корбин в ходе дебатов 15 января заявил, что лейбористы выступают за проведение новых выборов — чтобы условия выхода из ЕС согласовывало уже другое правительство.

В среду в парламенте пройдет голосование о недоверии правительству Мэй — такое предложение внесли лейбористы. Если правительство не заручится поддержкой парламента, то в течение 14 дней должен быть сформирован новый кабинет; если этого не произойдет, будут назначены новые выборы.

После разгромного голосования сама премьер-министр заявила, что хочет быть уверенной в доверии со стороны парламента, прежде чем предпринимать новые шаги. По словам Мэй, если парламент выразит ей доверие (в чем она уверена), правительство проведет консультации с парламентариями, чтобы выяснить, что нужно сделать для получения поддержки соглашения, и затем представит эти предложения ЕС.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал сделку «лучшей из возможных» и «справедливым компромиссом». Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в ЕС будут готовиться ко всем возможным сценариям, в том числе «Брекзиту» без соглашения, который, по мнению европейских чиновников, стал вероятнее после голосования.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Как именно это произойдет — неизвестно. Помимо варианта с попыткой правительства быстро согласовать другие условия и выхода Великобритании из Евросоюза без какого-либо соглашения и переходного периода, The Guardian называет возможным получение отсрочки от ЕС (европейские чиновники неофициально допускали, что при необходимости могут дать ее), во время которой может быть выработано новое соглашение или, к примеру, устроен новый референдум.

Виктор Давыдов