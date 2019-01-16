Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия парламента
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Палата общин Великобритании не поддержала вотум недоверия правительству Терезы Мэй.
За вотум недоверия кабинету проголосовали 306 депутатов, против — 325.
Сама Мэй после голосования заявила, что выполнит волю жителей Великобритании и осуществит выход из Евросоюза.
Вопрос о вотуме недоверия правительству поставила оппозиционная Лейбористская партия, после того как депутаты не поддержали соглашение о порядке выхода из ЕС, достигнутое по итогам переговоров Мэй с Брюсселем.
Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.