Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия парламента

Палата общин Великобритании не поддержала вотум недоверия правительству Терезы Мэй.

За вотум недоверия кабинету проголосовали 306 депутатов, против — 325.

Сама Мэй после голосования заявила, что выполнит волю жителей Великобритании и осуществит выход из Евросоюза.

Вопрос о вотуме недоверия правительству поставила оппозиционная Лейбористская партия, после того как депутаты не поддержали соглашение о порядке выхода из ЕС, достигнутое по итогам переговоров Мэй с Брюсселем.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.