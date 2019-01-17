«Премьер-министр — зомби-лидер». Что британская пресса пишет о Терезе Мэй после провала голосования по «Брекзиту» Ее не пожалели ни противники, ни сторонники
Премьер-министр пережила судьбоносное голосование, но только подтвердила впечатление, что она зомби-лидер. Она — таракан во время ядерной зимы. Водоросль, выживающая в сернистом газе из подводного вулкана, на семимильной глубине, отделяющей ее от дневного света. Это Nokia 5210. Ее речь была такой же живой, как заплесневелый спортивный носок. Она неплохо справилась с ролью матери, которая визжит на своих детей, чтобы они съели, наконец, капусту или шли спать голодными. 30 месяцев пребывания Мэй на посту премьера отмечены только некомпетентностью и неумелостью, подкрепленными лишь ее самообманом и верой в то, что, какое бы унижение она ни переживала, «ничего не изменилось». При Терезе Мэй Великобритания стала посмешищем для всего мира. Леди постоянного кризиса, миссис Мэй живет в странном мире британской политики, в дне сурка, когда она ежедневно просыпается, чтобы обнаружить себя в страшном политическом кризисе.
Источники: The Financial Times (за «Брекзит» по плану Терезы Мэй), The Independent (за повторный референдум), The Guardian (за повторный референдум), The Daily Telegraph, (за «жесткий» выход из ЕС), The New York Times, США.
Фото в анонсе: Daniel Sorabji / AFP / Scanpix / LETA