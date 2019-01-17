Премьер-министр пережила судьбоносное голосование, но только подтвердила впечатление, что она зомби-лидер. Она — таракан во время ядерной зимы. Водоросль, выживающая в сернистом газе из подводного вулкана, на семимильной глубине, отделяющей ее от дневного света. Это . Ее речь была такой же живой, как заплесневелый спортивный носок. Она неплохо справилась с ролью матери, которая визжит на своих детей, чтобы они съели, наконец, капусту или шли спать голодными. 30 месяцев пребывания Мэй на посту премьера отмечены только некомпетентностью и неумелостью, подкрепленными лишь ее самообманом и верой в то, что, какое бы унижение она ни переживала, «ничего не изменилось». При Терезе Мэй Великобритания стала посмешищем для всего мира. Леди постоянного кризиса, миссис Мэй живет в странном мире британской политики, в дне сурка, когда она ежедневно просыпается, чтобы обнаружить себя в страшном политическом кризисе.

Фото в анонсе: Daniel Sorabji / AFP / Scanpix / LETA