Владельцы Ждуна подали в суд на Первый канал

Компания CD Land, которой принадлежат права на , подала в суд на Первый канал, требуя выплатить три миллиона рублей.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 24 октября. Суть претензий CD Land пока не раскрывается.

Российская компания CD Land выкупила права на использование бренда «Ждун» у нидерландского скульптора Маргрит ван Брифорт летом 2017 года.

В августе 2018 года CD Land отсудила за незаконное использование Ждуна более 8,5 миллионов рублей у «Мегафона». Иск правообладателя тогда также рассматривал Арбитражный суд Москвы.