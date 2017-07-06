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Российская компания собралась снимать мультфильм про Ждуна. И выпускать с ним посуду

Агентство «Москва»
10:51, 6 июля 2017

Российская компания CD Land выкупила права на использование бренда «Ждун» у нидерландского скульптора Маргрит ван Брифорт.

По словам президента CD Land Юрия Цейтлина, они планируют перепродавать бренд крупным компаниями, которые будут выпускать со Ждуном игрушки, посуду и канцелярию.

«Кроме того, сейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съемку мультипликационного сериала со Ждуном. Также он будет вести свой видеоблог», — заявил Цейтлин.

Также на мем претендуют футбольные организации (какие именно, Цейтлин не уточнил), которые «признали Ждуна альтернативным футбольным символом» и «символом болельщиков» чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Маргрит ван Брифорт создала скульптуру Homunculus Loxodontus весной 2016 года. В России о ней узнали в январе 2017 года. Непонятное существо, похожее на тюленя и слона одновременно, стало мемом. Его прозвали Ждуном.
Судя по данным сервиса «Google Тренды», пик интереса пользователей к Ждуну пришелся на февраль 2017 года, после чего количество поисковых запросов стало резко уменьшаться.

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