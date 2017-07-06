Российская компания собралась снимать мультфильм про Ждуна. И выпускать с ним посуду

Российская компания CD Land выкупила права на использование бренда «Ждун» у нидерландского скульптора Маргрит ван Брифорт.

По словам президента CD Land Юрия Цейтлина, они планируют перепродавать бренд крупным компаниями, которые будут выпускать со Ждуном игрушки, посуду и канцелярию.

«Кроме того, сейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съемку мультипликационного сериала со Ждуном. Также он будет вести свой видеоблог», — заявил Цейтлин.

Также на мем претендуют футбольные организации (какие именно, Цейтлин не уточнил), которые «признали Ждуна альтернативным футбольным символом» и «символом болельщиков» чемпионата мира по футболу 2018 года.