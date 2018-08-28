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Владелец Ждуна отсудил у «Мегафона» больше восьми миллионов рублей

РАПСИ
11:46, 28 августа 2018
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Компания CD Land, которой принадлежат авторские права на Ждуна, взыскала с «Мегафона» 8 миллионов 600 тысяч рублей в качестве компенсации. Решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщает агентство РАПСИ.

В своем иске к «Мегафону» компания требовала присудить ей 10 миллионов. Правообладатель судится с десятками физических и юридических лиц, среди которых интернет-магазин Ozon.ru, а также хоккейный клуб «Спартак».

CD Land заключила лицензионный договор с автором Ждуна, голландской художницей Маргрит ван Брифорт. Представители компании заявляли, что будут продавать бренд другим фирмам, чтобы те выпускали игрушки и посуду с изображением Ждуна.

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