«Новая газета»: Совбез России отказался реформировать ФСИН

Совет безопасности России отказался проводить реформу и передавать полномочия службы в МВД, сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в ФСБ и Кремле.

Реформирование ФСИН обсуждали на последнем заседании Совбеза в октябре. Участники совещания решили сохранить действующую структуру и ужесточить надзор за сотрудниками службы.

На сайте Совета безопасности в материалах о двух последних заседаниях не сообщается, что участники Совбеза обсуждали реформу ФСИН.

«Новая газета» отметила, что сейчас Генпрокуратура и ФСБ проверяют региональные управления ФСИН и изучают заявления заключенных о нарушении их прав в СИЗО и колониях.

В последние месяцы в России широко обсуждается тема пыток заключенных сотрудниками исправительных учреждений. Внимание к ней привлекла публикация видеозаписи с избиением осужденного в колонии в Ярославле — ее записали на видеорегистратор одного из надзирателей. После этого появились многочисленные сообщения о пытках в колониях и бунтах заключенных.