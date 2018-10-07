Заключенные устроили бунт в омской колонии. Они жаловались на избиения и угрожали вскрыть вены

В омской колонии № 6 произошли беспорядки с участием десятков заключенных. Вечером 6 октября, как говорится в официальном сообщении ФСИН, «группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных». Между ними произошла массовая драка.

ФСИН утверждает, что 7 октября заключенные «продолжили выдвигать незаконные требования» — они потребовали передать им мобильные телефоны, разрешить свободно передвигаться по территории колонии и выпустить нарушителей режима из штрафных изоляторов. В бунте, по неофициальным данным, участвовали около 200 человек.

Для наведения порядка в колонию приехал ОМОН. По официальной информации, против бунтующих заключенных не потребовалось применять оружие и специальные средства. «Конвоирование осужденных производилось путем применения специального приема „загиб руки за спину“», — говорится в сообщении ФСИН. Заключенные сопротивления не оказывали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». В сообщении омского управления СК говорится, что группа заключенных причинила телесные повреждения другим заключенным. По данным СК, пострадали более 20 человек.

Источник в МВД рассказал изданию NGS 55, что поводом для беспорядков стали условия содержания в колонии. «Сидельцы начали бунтовать из-за того, что с ними плохо обращаются, избивают и унижают. Таким образом они хотят привлечь внимание властей. Хотят, чтоб началась жесткая проверка руководства колонии», — сообщил источник. Он также добавил, что участники бунта угрожали вскрыть себе вены.

В группе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте» опубликованы фотографии, на которых снято, как заключенные вывесили из окна простыню с надписью «Спасите».

Около колонии собрались родственники осужденных. Они потребовали от охраны, чтобы им объяснили, почему заключенные просят о помощи. Некоторые из собравшихся были задержаны.

Задержание родителей заключённых, которые устроили бунт в колонии НГС Омск

Правозащитник Лев Пономарев рассказал «МБХ медиа», что в колонии № 6 осужденные не выдержали давления со стороны «активистов» — заключенных, которые сотрудничают с администрацией, — и избили их. Неназванный источник «МБХ медиа» сообщил, что «вся колония села на голодовку».