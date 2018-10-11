Задержан брат футболиста Александра Кокорина

Полиция задержала 19-летнего Кирилла Кокорина, который, как предполагается, вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым участвовал в избиении людей в Москве, сообщает городское управление МВД.

Младшего брата Александра Кокорина задержали как подозреваемого, отметили в МВД. Кроме него полиция задержала еще двоих человек, которые участвовали в драках. С ними проводят следственные действия.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что всем соучастникам Кокорина и Мамаева предложили явиться в полицию для дачи показаний.