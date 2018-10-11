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Задержан брат футболиста Александра Кокорина

МВД России
09:49, 11 октября 2018
Надежный источник

Полиция задержала 19-летнего Кирилла Кокорина, который, как предполагается, вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым участвовал в избиении людей в Москве, сообщает городское управление МВД.

Младшего брата Александра Кокорина задержали как подозреваемого, отметили в МВД. Кроме него полиция задержала еще двоих человек, которые участвовали в драках. С ними проводят следственные действия.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что всем соучастникам Кокорина и Мамаева предложили явиться в полицию для дачи показаний. 

Александра Кокорина и Павла Мамаева подозревают в участии в двух драках в Москве 8 октября. В первой пострадал водитель Виталий Соловчук, во второй — чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В отношении футболистов возбуждено дело о хулиганстве.

Дело Кокорина и Мамаева

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