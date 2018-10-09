Перед нападением на чиновника Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала. Им грозят уголовные дела и разрыв контрактов

Футболисты избили водителя ведущей Первого канала

9 октября стало известно, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, днем ранее устроившие драку в кофейне с чиновниками Минпромторга, замешаны в еще одном нападении. Незадолго до того их компания избила на улице в центре Москвы 33-летнего Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Пострадавший находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

Как рассказал «МК» сам Соловчук, утром в понедельник он ждал Ольгу Ушакову со съемок; в какой-то момент в машину села пьяная девушка, заявившая, что хочет погреться. Соловчук попросил ее выйти, она отказалась, а через минуту «какой-то парень <…> открыл дверь и забрал ее». Еще через пару минут водитель услышал, что в машину что-то кинули, и вышел на улицу. «Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать», — рассказал он («Чемпионат» на основании видеозаписи инцидента предполагает, что Соловчук ударил Мамаева первым).

На видеозаписи избиения Виталия Соловчука видно, что помимо Кокорина и Мамаева в нападении участвуют еще несколько человек. «Чемпионат» называет одного из них братом Кокорина; кто остальные — неизвестно. По словам Соловчука, его били «минимум пять человек» — «в основном, в область головы» «Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко, и будет гораздо более плачевный исход», — цитирует его «МК».

Возбуждено второе уголовное дело. Футболистов вызвали в полицию

В московской полиции, не упоминая ничьих фамилий, подтвердили возбуждение уголовного дела по статье «Побои» — уже второго. Во вторник днем источник «Интерфакса» сообщил, что Мамаев и Кокорин были вызваны на допрос; Mash написал, что их «везут» на допрос, а «РЕН ТВ» — что их уже задержали. Другие источники отрицают это.

Mash сообщил, что после драки в кафе друзья Кокорина и Мамаева попытались купить у «Кофемании» видеозапись инцидента за пять миллионов рублей, однако водитель избитого чиновника Минпромторга Дениса Пака якобы успел забрать видео раньше и передать полиции. Откуда об этом стало известно, Mash не уточняет; телеканалу «360» об этом рассказала посетительница кафе.

Защита Дениса Пака намерена добиваться переквалификации дела со статьи «Побои» на статью «Хулиганство», заявил «Коммерсант FM» адвокат Геннадий Удудян. «Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательства в отношении моего доверителя основывались на расовых мотивах», — сказал он. Ранее сообщалось, что спортсмены обозвали Пака «каким-то китайцем»; Mash пишет также, что во время нападения они якобы пели песню южнокорейского исполнителя Psy «Gangnam Style».

Mash сообщил, что в правоохранительные органы также обратилась компания РЖД — из-за того, что футболисты якобы «разнесли целый вагон „Сапсана“», однако в РЖД это не подтверждают.

«Краснодар» хочет выгнать Мамаева из команды. В «Зените» чувствуют стыд и разочарование

ФК «Краснодар», за который играет Павел Мамаев, 9 октября объявил о намерении разорвать с ним договор. «К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», — пообещали в клубе.

В «Краснодаре» отметили, что впервые «столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба». К Мамаеву применят «все возможные санкции, указанные в контракте», в том числе штраф и отстранение от тренировок. «То, что мы увидели на видео — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», — сказано в заявлении.

В «Зените» заявили, что ждут «правовой оценки соответствующих органов» и пока не считают нужным говорить о наказании, которое «последует». «С человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. <…> В настоящий момент руководство „Зенита“ и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», — заявили в «Зените».

Министр спорта Павел Колобков заявил, что футболисты, как и все, должны «отвечать по закону», и что клубы и Российский футбольный союз «обязаны среагировать, если эти факты подтвердятся». Вице-премьер Ольга Голодец, в сферу ответственности которой входит спорт, потребовала «более внятной реакции от Российского футбольного союза, от российской Премьер-лиги». «Потому что это наши звезды, и многие поколения наших ребят, детей равняются на наших спортсменов. Такое поведение просто неспортивно», — цитирует ее «Интерфакс».

Российская Премьер-лига опубликовала заявление под названием «Хулиганам не место в футболе!» «После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева российская Премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. <…> Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание», — заявили в организации.