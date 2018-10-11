Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Полиция установила всех соучастников Кокорина и Мамаева

Интерфакс
08:27, 11 октября 2018
Требует подтверждения

Полиция установила всех людей, которые вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, предположительно, участвовали в избиении троих человек в Москве. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Им «лично и через родственников» предложили явиться в полицию для дачи показаний. В случае неявки их доставят в МВД принудительно, сказал источник.

Полиция Москвы подозревает футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в избиении водителя Виталия Соловчука, а также в участии в драке, в которой пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В отношении футболистов возбудили дела о побоях и хулиганстве. Оба спортсмена задержаны.

Дело Кокорина и Мамаева

новости

«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется». Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым

новости

Кого простить, а кого — уволить? Парадоксальные результаты опроса читателей «Медузы» о сроке давности преступлений

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы