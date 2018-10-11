Полиция установила всех соучастников Кокорина и Мамаева
Полиция установила всех людей, которые вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, предположительно, участвовали в избиении троих человек в Москве. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Им «лично и через родственников» предложили явиться в полицию для дачи показаний. В случае неявки их доставят в МВД принудительно, сказал источник.
Полиция Москвы подозревает футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в избиении водителя Виталия Соловчука, а также в участии в драке, в которой пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. В отношении футболистов возбудили дела о побоях и хулиганстве. Оба спортсмена задержаны.