Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Полиция задержала футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина

ТАСС
17:03, 10 октября 2018
Надежный источник

Подозреваемый по уголовному делу о хулиганстве футболист Павел Мамаев задержан на 48 часов после допроса в полиции, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Обновлено. Второй подозреваемый по делу, футболист Александр Кокорин также задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на московскую полицию.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября избили водителя на стоянке в центре Москвы, а затем устроили драку с чиновником Минпромторга в одном из близлежащих кафе.
10 октября полиция завела на Кокорина и Мамаева дело о хулиганстве. Им было предоставлено время до шести часов вечера, чтобы добровольно явиться на допрос. Мамаев пришел в полицию вовремя, Кокорин опоздал.

Дело Мамаева и Кокорина

новости

«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется». Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы