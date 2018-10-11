Александр Кокорин и Павел Мамаев сдались полиции. Вечером 10 октября футболисты, против которых завели уголовные дела из-за двух драк, пришли в здание главного следственного управления московской полиции. Их задержали; ночь они провели в изоляторе временного содержания. Как сообщили в МВД утром 11 октября, футболистов подозревают в нанесении побоев и хулиганстве; максимальное наказание по — семь лет лишения свободы. 11 октября полиция проведет очные ставки, а 12-го суд будет назначать задержанным меру пресечения; будет ли следствие просить об аресте, неизвестно. По данным «Интерфакса», полиция установила всех остальных участников драк, им «предложено в кратчайшие сроки явиться для дачи показаний».

МВД опубликовало первое видео с допроса Кокорина и Мамаева.

Мамаев молчит, прячет глаза, отказывается отвечать. Кокорину норм pic.twitter.com/88BITyfM7X — Breaking Mash (@BreakingMash) October 11, 2018

По данным телеграм-канала Mash, футболисты признали вину. О происходившем на допросах известно немного — вечером 10 октября Mash написал, что оба «полностью признали вину», «очень расстроены ситуацией», «были в замешательстве и не знали, что им делать» — из-за этого они якобы не пришли в полицию сразу. На вопрос одного из следователей о возможном возвращении в сборную Мамаев ответил: «Мне бы не сесть», утверждает телеграм-канал. В опубликованном 11 октября видео Мамаев отказывается ответить на вопрос сотрудницы полиции, признает ли он себя виновным.

Александр Кокорин заявил членам Общественной наблюдательной комиссии, что пил ночью перед случившимся только пиво. «Пил пиво, забрало, потому что накануне была игра и не спал всю ночь. Наркотики не употреблял», — цитирует его «МК».

Кокорина и Мамаева вызвали в полицию Meduza

Задержание футболистов сопровождалось громкими заявлениями со стороны Главного управления МВД по Москве. Сообщив журналистам о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, начальник пресс-службы московской полиции Юрий Титов пригрозил футболистам объявлением в федеральный розыск, если они не придут к следователям до 18:00. Когда к назначенному времени Кокорин не явился, на сайте полиции появилось сообщение: «В настоящее время решается вопрос об объявлении А. Кокорина в федеральный розыск» (в итоге до этого не дошло).

Титов также пришел на Первый канал, где работает телеведущая Ольга Ушакова, работодатель пострадавшего в драке с футболистами водителя. В эфире программы «Пусть говорят» он заявил: «Нам нет разницы, футболист он, хоккеист, спортсмен, продавец. Столичная полиция исповедует принцип Жеглова: вор должен сидеть в тюрьме». На вопрос ведущего Дмитрия Борисова о действиях следствия в отношении других участников драк Титов отвечать отказался, сославшись на неразглашение данных предварительного расследования.

Избитый водитель Виталий Соловчук в эфире «Пусть говорят» заявил, что не собирается никого прощать «ни за какие коврижки» и «будет идти до конца». Ранее «Росбалт» со ссылкой на неназванного очевидца драки написал, что Соловчук якобы сам провоцировал своих оппонентов, начав «орать на ребят матом» и использовав «одно совсем обидное слово», а также первым ударил Мамаева. Источник «Росбалта» в правоохранительных органах заявил, что «следствие может быть очень тяжелым» из-за того, что бывший муж Ольги Ушаковой Вячеслав Ушаков — бывший замдиректора ФСБ.

«Росбалт» также сообщил, что Мамаев получил в драке «серьезный ушиб» и у него стало «очень сильно болеть» лицо. Источник не исключил, что Мамаев подаст ответное заявление на Соловчука.

На Первом канале призвали обеспечить «справедливое будущее» «идиотам, избивающим людей на улицах города» — так выразился ведущий программы «Время» и заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов. Он также ответил в эфире отцу Павла Мамаева, который до этого нецензурно прокомментировал общественное внимание к поступку сына. «Наши исправительные учреждения — <…> уж точно школа мужества. Надеюсь, вот эту татуировку на спине <запикано> вы сами делали — уверен, она ему там поможет. Сын ваш вернется на поле с <запикано> силами и с новыми татуировками. И мы снова будем ему все завидовать», — сказал Клейменов (произнес ли он на самом деле что-то нецензурное, неясно).

Обращение Кирилла Клейменова к отцу Павла Мамаева в эфире программы «Время»

Отчим Александра Кокорина извинился перед одним из пострадавших от лица сына. Его заявление появилось в инстаграме футболиста. По словам Кирилла Логинова, Кокорин «искренне сожалеет», что ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака, и хотел публично извиниться после допроса, но «ему не дали такой возможности». «Он не ищет себе оправданий, и я их тоже не ищу. Такое вспыльчивое поведение было неприемлемо, реакция на оскорбления со стороны Дениса Пака была излишне грубой, и Саша полностью это осознает», — заявил Логинов.